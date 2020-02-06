Тюменские прокуроры предлагают запретить продажу снюса детям

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:46:15+03:00

Местные жители могут высказаться по этому поводу

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Жители Тюменской области могут высказать свою позицию относительно продажи снюса несовершеннолетним. Прокуроры собирают мнения тюменцев на своей электронной почте.

– Предлагаем внести в закон Тюменской области, где прописаны ограничения продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, а также жидкостей для электронных систем доставки никотина, поправки, согласно которым не допускается продажа бестабачных никотиновых смесей детям, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве предложили административно наказывать нарушителей и назвали суммы штрафов. Так, за продажу снюса несовершеннолетним предлагается штрафовать граждан от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 30 до 50 тысяч, юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Прокуратура предлагает всем заинтересованным лицам до 12 февраля высказать свою позицию по этому вопросу. Направить предложения можно на электронную почту proc72@yandex.ru с пометкой «Проект».

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ИСТОЧНИК KP.RU