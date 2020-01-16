В тюменских магазинах обнаружили сотни упаковок снюса

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:25:53+03:00

Продукция опасна для жизни: никотина в ней намного больше, чем в сигарете

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Тюменский Роспотребнадзор проверил полки магазинов и предприятия общественного питания на наличие там снюса. Результат не заставил себя ждать: всего обнаружено почти две тысячи упаковок никотиносодержащей продукции.

Как стало известно, на сегодняшний день проведено 190 проверок, обследовано 292 объекта торговли и 12 предприятий общественного питания. В 27 из них обнаружены 1899 упаковок снюса. Причем документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, у реализаторов не было.

– Опасность снюса обусловлена содержанием в нем никотина в высокой концентрации: в 40–60 раз выше, чем в одной сигарете. Если учесть, что его выпускают под видом карамели, мармелада, жевательных конфет с фруктовым ароматом, то он представляет угрозу жизни прежде всего детей и подростков, – заявили в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что вся выявленная в обороте никотинсодержащая продукция арестована и изъята из оборота.

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ИСТОЧНИК KP.RU