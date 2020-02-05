Анна Попова: «Мы исходим из принципа, что человеческая жизнь бесценна»
Все мероприятия по эвакуации и содержанию граждан, вывезенных из опасной зоны, будут обеспечиваться за счет средств федерального бюджета и субъекта, пока без дополнительного финансирования. Об этом заявила главный санитарный врач России Анна Попова на брифинге в Тюмени.
– В данном случае мы исходим из того принципа, что человеческая жизнь бесценна, – добавила она в ответ на вопрос о предполагаемой сумме расходов.
Комментируя ситуацию с разработкой вакцины, она отметила, что здесь есть сложности.
– К сожалению, наши китайские коллеги не передали нам актуальный штамм. Но мы не теряем надежды и продолжаем взаимодействовать как с китайскими партнерами, так и со специалистами из других стран, где выявлен такой вирус, – сказала Анна Попова.
Также она рассказала, что заболевание в тяжелой форме фиксируется не чаще чем в 20 процентах случаев.
– Как правило, это легочная патология, тяжелая пневмония. При этом меры профилактики для всех воздушно-капельных инфекций одинаковые. Нужно мыть руки, лицо, держать в чистоте гаджеты, надевать маску, – напомнила главный санитарный врач России.
Анна Попова ответила на вопрос журналистов, касающийся ситуации с россиянами, оказавшимися на круизном лайнере, который из-за угрозы распространения коронавируса был заблокирован и помещен на карантин в порту японского города Йокогама. Комментируя возможность эвакуации оказавшихся на борту лайнера россиян, Попова коротко отметила, что в вопросе нужно еще разобраться.
Информация о профилактике коронавируса в Тюменской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU