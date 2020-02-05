Пассажиры, эвакуированные из Уханя, благодарят военных медиков за спасение

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:29:33+03:00

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Спасибо, что спасли: россияне, вернувшиеся из Уханя, благодарят военную врачебно-сестринскую бригаду за помощь в эвакуации.

– За необходимую помощь, которую оказали, большое спасибо. Спасибо всем тем, кто помогал нам. Мы очень довольны. Ждали, ждали, ждали вас. Наконец-то, можно сказать, спасли нас. Спасибо большое, – поблагодарил один из пассажиров, прибывших в Тюмень из Уханя.

Все пассажиры самолета летели в масках. Медицинские сотрудники – в специализированной одежде. Во время пути воздушного судна у пассажиров проверяли температуру, их осматривали и опрашивали, есть ли жалобы на состояние здоровья.

– Полет проходит в плановом режиме. Команда работает слажено. Экипаж чувствует себя хорошо. Врачебно-сестринская бригада полностью справляется с поставленными перед ней задачами. Постоянно проводится опрос жалоб и термометрия. В плановом порядке меняются маски. За время полета никто из пассажиров не предъявлял жалобы, – заверил военный врач с борта самолёта.

Напомним, самолёт Воздушно-космических сил (ВКС) России приземлился в аэропорту Рощино утром 5 февраля. Первый авиалайнер доставил в Тюмень 82 человека, эвакуированных из китайского города Ухань. Самолёт садился на дозаправку в городе Улан-Удэ (Бурятия). Людей из самолёта не выпускали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758870" frameborder="0"></iframe> Эвакуированные из Уханя благодарят военных медиков за спасение.

Ранее «КП» удалось связаться с одной из пассажирок авиалайнера по телефону. Жительница Владивостока Анна Коняхина сообщила, что полёт прошел хорошо.

– Мы только приземлились, у меня сел телефон, смогу ответить, когда буду на месте и у розетки, если не усну (больше суток без сна). Мы еще в самолете. Долетели хорошо, все живы и здоровы, – сказала она.

С самого утра в санатории «Градостроитель», куда и везут эвакуированных, кипит работа по приёму соотечественников, для каждого из которых подготовлены вещи первой необходимости. Особое внимание уделено детям. В течение 14 дней эвакуированные будут находиться в обсервации в загородном реабилитационном центре в 30 километрах от Тюмени.

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ИСТОЧНИК KP.RU