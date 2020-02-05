Рисков заражения нет: в Тюмени сделано все, чтобы принять эвакуированных из Китая

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:37:29+03:00

В Тюмени сделано все, чтобы принять эвакуированных из Китая. Фото со странички Александра Моора.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко проверяют условия, созданные для граждан, прибывших в Тюмень из Китая. Об этом глава региона рассказал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

«Оцениваем готовность реабилитационного центра с точки зрения организации медпомощи, наличия оборудования и медикаментов», – отметил губернатор.

Он также подчеркнул, что приняты меры, чтобы риски для жителей Тюмени и Тюменского района были минимальны. Никакого контакта с жителями не происходит. Во-первых, все прибывающие спецбортом ещё в аэропорту проходят полную дезинфекцию. Во-вторых, их перевозят на место временного пребывания отдельными автобусами.

В тюменском аэропорту Рощино сел первый самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России, на борту которого находятся эвакуированные из китайского города Ухань.

Как заявила Глава Роспотребнадзора Анна Попова, таможенный и пограничный контроль пассажиров пройдёт прямо на борту. Таможенники и пограничники поднимутся в самолёт в специальной одежде. Главный санитарный врач России заверила, что лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель», куда из аэропорта отправятся эвакуированные, полностью соответствует всем требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU