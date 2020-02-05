2020-02-05T07:31:15+03:00
Общество

В Тюмени перенесли общественные слушания по новому парку

Об этом попросили сами горожане
Вадим Бегун
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В Тюмени перенесли общественные слушания по новому парку. Фото - портал "Я решаю!".В Тюмени перенесли общественные слушания по новому парку. Фото - портал "Я решаю!".
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В Тюмени перенесены общественные слушания по новому парку, который должен появиться на месте долгостроя на улице Ленина. Это было сделано по просьбам самих местных жителей.

«Обсуждения архитектурно-градостроительного решения общественного пространства в границах улиц Кирова – Ленина – Семакова (территория бывшего долгостроя по улице Ленина) переносятся на 12 февраля. Они начнутся в 18.00 во Дворце творчества и спорта «Пионер» по адресу: улица Челюскинцев, 46», – такое сообщение разместила пресс-служба администрации города Тюмени на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Также стало известно, что в связи с этим опрос мнений по этой теме на портале «Я решаю!» продлится до 12 февраля. Об этом сообщает Управление градостроительного планирования.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жителям областного центра представили проект парка, который расположится в районе улиц Ленина и Кирова. Прошлым летом здесь снесли долгострой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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