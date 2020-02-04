2020-02-04T14:46:10+03:00
Происшествия

Безработная тюменка содержала наркопритон в доме на улице Широтной

Теперь женщине "светит" до 4 лет лишения свободы
Вадим Бегун
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В Тюмени выявили очередной наркопритон.В Тюмени выявили очередной наркопритон.Фото: Ольга Крыльцова
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В одной из квартир Тюмени на улице Широтной оперативники ликвидировали наркопритон. Наркоманов в своем жилище принимала местная жительница.

Полицейские задержали организатора противоправной деятельности. Ей оказалась нигде официально не трудоустроенная 30-летняя горожанка. Она неоднократно предоставляла свою жилплощадь для употребления наркозависимыми запрещенных веществ.

– В квартире были обнаружены различные приспособления для употребления наркотиков, одноразовые шприцы и следы наркотических средств, – сообщила пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В отношении нарушительницы закона за организацию притона возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменской области в прошлом году пресечена деятельность 52 наркопритонов. Основная масса преступлений совершена в областном центре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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