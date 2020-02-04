Смертельная авария с участием двух большегрузов произошла на тюменской трассе
На 458-ом километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск накануне, 3 февраля, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись два большегруза.
– Водитель автопоезда «Петербилт» выехал на встречную полосу, предварительно, превысив безопасную скорость. В результате автопоезд начал складываться и зацепил автомобиль «ДАФ», – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что водитель второго транспортного средства скончался от полученных травм. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства трагедии.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло на тюменской трассе. В темное время суток на 124 километре автодороги Курган – Тюмень столкнулись автомобили Honda Accord и Volkswagen Amarok.
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