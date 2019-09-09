Авария на тюменской трассе унесла жизнь двух человек
Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло на тюменской трассе, накануне, 8 сентября. В темное время суток на 124 километре автодороги Курган – Тюмень столкнулись автомобили Honda Accord и Volkswagen Amarok
В результате удара один из автомобилей загорелся. Все произошло на участке трассы Исетском районе. По предварительным данным, водитель иномарки Honda выехал на встречную полосу, передает Megatyumen.ru.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции в результате происшествия погибли водитель японской иномарки и пассажирка Volkswagen. Еще двух человек доставили в больницу с травмами для оказания необходимой медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU