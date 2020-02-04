2020-02-04T09:30:15+03:00
Происшествия

Анонимность гарантируется. Спасатели ищут тюменцев, запустивших салют на балкон

В результате «взрослых игр» начался пожар
Вадим Бегун
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Спасатели ищут тюменцев, запустивших салют на балкон. Скриншот из видео ГУ МЧС по Тюменской области.Спасатели ищут тюменцев, запустивших салют на балкон. Скриншот из видео ГУ МЧС по Тюменской области.
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В Тюмени разыскивают горожан, которые неосторожно запускали салют. В результате недетских забав в квартире начался пожар: выстрел попал на балкон жилого дома.

Инцидент случился 10 января этого года. На видеокадрах, опубликованных в социальных сетях Главного управления МЧС по Тюменской области, видно, как несколько мужчин установили на детской площадке салют. Позже выстрел попадет на один из балконов многоэтажного жилого дома № 20 на улице Логунова.

«Причина пожара: нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий. Телефон отдела дознания: 43-31-69. Анонимность гарантируется», – сообщают пожарные.

Ранее «Комсомольская правда» – писала», что тюменцы пренебрегают мерами пожарной безопасности и запускают фейерверки, будучи нетрезвыми. Подобная халатность стала причиной пожара в районе Ватутино.

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В Тюмени ищут причастных к возникновению пожара в доме на Логунова. .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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