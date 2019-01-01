В Тюмени фейрверк стал причиной пожара на балконе многоэтажки

1 Янв. 2019 2019-01-01T09:46:27+03:00

Пожарные справились с пламенем в считанные минуты

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С наступлением темноты вся Тюмень озарялась разноцветными брызгами фейерверков. Сначала горожане провожали старый год, а после встречали новый.

Так выходит, что тюменцы пренебрегают мерами пожарной безопасности и запускают фейрверки будучи нетрезвыми. Подобная халатность стала причиной пожара в районе Ватутино.

В девятиэтажке на проезде Шаимский на восьмом этаже примерно в 0.10 часов на балкон залетел фейерверк и начался пожар.

Фото с соцсети ВКонтакте

Очевидцы сообщают, что салют был не правильно запущен и стрелял прямо в квартиру. Их огня вылетали цветные искры и стреляли салютом. Огнеборцы прибыли в считанные минуты и погасили пламя.

Жильцы квартиры не пострадали, но балкону нужен ремонт.

Ещё один пожар случился на улице Бориса Житкова на 15 этаже в 0.10 часов также занялся пожар.