В Тюмени фейрверк стал причиной пожара на балконе многоэтажки
С наступлением темноты вся Тюмень озарялась разноцветными брызгами фейерверков. Сначала горожане провожали старый год, а после встречали новый.
Так выходит, что тюменцы пренебрегают мерами пожарной безопасности и запускают фейрверки будучи нетрезвыми. Подобная халатность стала причиной пожара в районе Ватутино.
В девятиэтажке на проезде Шаимский на восьмом этаже примерно в 0.10 часов на балкон залетел фейерверк и начался пожар.
Фото с соцсети ВКонтакте
Очевидцы сообщают, что салют был не правильно запущен и стрелял прямо в квартиру. Их огня вылетали цветные искры и стреляли салютом. Огнеборцы прибыли в считанные минуты и погасили пламя.
Жильцы квартиры не пострадали, но балкону нужен ремонт.
Ещё один пожар случился на улице Бориса Житкова на 15 этаже в 0.10 часов также занялся пожар.