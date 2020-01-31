На улице Большевиков в Тюмени горел дом. Пожарные эвакуировали жильцов

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:11:11+03:00

На улице Большевиков в Тюмени горел дом. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

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В Тюмени сегодня, 31 января, горел жилой восьмиквартирный дом по адресу: улица Большевиков, 15. Спасатели эвакуировали пять человек, среди которых был ребенок.

– Сообщение о пожаре поступило в 11.08. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных открытое горение было ликвидировано в 11.25. К тому же удалось спасти от огня соседние жилые дома и надворные постройки, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что с огнем боролись 34 человека личного состава и 10 единиц техники. Пожар ликвидировали в 12.24, погибших и пострадавших нет. Причины и ущерб в настоящее время устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU