В Тюмени на Пирогова горели дом, баня и надворные постройки

25 Янв. 2020 2020-01-25T09:41:55+03:00

Пожар в Тюмени на Пирогова, 22. Фото: скриншот с видео

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В Тюмени рано утром, 25 января, произошёл пожар по адресу: ул. Пирогова, 22. Видео с места происшествия тут же опубликовали соседи дома в паблике «ЧС Тюмень».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, вызов на пульт диспетчера поступил в 6.22 утра. Когда пожарные прибыли на место ЧП, уже горели дом, баня на площади 10х10 метров и надворные постройки.

Локализовать очаг возгорания огнеборцам удалось в 7.29, на месте работали 11 единиц спецтехники МЧС и 36 человек личного состава. К счастью, пострадавших и погибших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/756813" frameborder="0"></iframe> Пожар в Тюмени на Пирогова, 22.

ИСТОЧНИК KP.RU