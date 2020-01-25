2020-01-25T09:41:55+03:00
Происшествия

В Тюмени на Пирогова горели дом, баня и надворные постройки

Погибших и пострадавших нет [видео]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Пожар в Тюмени на Пирогова, 22. Фото: скриншот с видеоПожар в Тюмени на Пирогова, 22. Фото: скриншот с видео
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В Тюмени рано утром, 25 января, произошёл пожар по адресу: ул. Пирогова, 22. Видео с места происшествия тут же опубликовали соседи дома в паблике «ЧС Тюмень».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, вызов на пульт диспетчера поступил в 6.22 утра. Когда пожарные прибыли на место ЧП, уже горели дом, баня на площади 10х10 метров и надворные постройки.

Локализовать очаг возгорания огнеборцам удалось в 7.29, на месте работали 11 единиц спецтехники МЧС и 36 человек личного состава. К счастью, пострадавших и погибших нет.

Пожар в Тюмени на Пирогова, 22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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