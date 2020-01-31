2020-01-31T07:06:56+03:00
Происшествия

Ишимец вскрыл банкомат и закупился едой и алкоголем

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Ишимец вскрыл банкомат ради еды. Фото - pixabay.com.Ишимец вскрыл банкомат ради еды. Фото - pixabay.com.
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Сотрудники одного из финансовых учреждений города Ишима обратились к полицейским. Они сообщили, что неизвестный похитил из банкомата деньги.

– По записи с камер видеонаблюдения установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления и нигде не работающий 33-летний мужчина, – заявили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Выяснилось, что задержанный взломал банкомат, забрал пять тысяч рублей и скрылся. Украденные деньги подозреваемый потратил на алкоголь и продукты питания.

В отношении мужчины следователями отдела возбуждено уголовное дело. Рецидивист заключен под стражу.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в полицию областного центра поступила информация о том, что неизвестный внес в банкомат купюры «Банка приколов». Совсем скоро мужчине может быть не до приколов: ему светит тюремное заключение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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