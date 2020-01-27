Боялись возвращаться домой: в Тюмени почти сутки искали пропавших подростков

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:03:13+03:00

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В Тюмени обнаружены живыми подростки – 14-летний Кирилл и 15-летний Тимур, которые пропали в субботу, 25 января. С ними ничего не случилось, просто они «припозднились».

– Накануне около 23.00 были найдены оба подростка. Они пояснили, что ушли гулять, ходили по гостям, припозднились и побоялись возвращаться домой. Ночевали в подъезде, а утром снова по гостям пошли и гуляли, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве подтвердили: в отношении подростков противоправных действий совершено не было. Молодых тюменцев поставят на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в 2019 году тюменские правоохранители нашли 178 человек, объявленных в розыск. Это почти в два раза больше, чем в позапрошлом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU