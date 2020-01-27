2020-01-27T08:59:10+03:00
Происшествия

Молодой тюменский спортсмен погиб в страшном ДТП

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются
Вадим Бегун
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Молодой тюменский спортсмен погиб в страшном ДТП.Молодой тюменский спортсмен погиб в страшном ДТП.Фото: Ольга Крыльцова
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На 270-м километре автодороги ТюменьОмск произошла жесткая авария. Здесь столкнулись иномарка «Киа-Рио» и грузовик.

– По предварительным данным, машину южнокорейского производства занесло, водитель не справился с рулевым управлением и въехал в грузовик «Сканиа». В машине находились четверо молодых людей. Известно, что они возвращались с соревнований в Сорокинском районе, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в результате аварии погиб один из пассажиров – двадцатилетний парень. Еще трое человек получили различные травмы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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