Молодой тюменский спортсмен погиб в страшном ДТП

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:59:10+03:00

Изменить размер текста: A A

На 270-м километре автодороги Тюмень – Омск произошла жесткая авария. Здесь столкнулись иномарка «Киа-Рио» и грузовик.

– По предварительным данным, машину южнокорейского производства занесло, водитель не справился с рулевым управлением и въехал в грузовик «Сканиа». В машине находились четверо молодых людей. Известно, что они возвращались с соревнований в Сорокинском районе, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в результате аварии погиб один из пассажиров – двадцатилетний парень. Еще трое человек получили различные травмы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, передает «МегаТюмень».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два человека госпитализированы после аварии с тремя автомобилями на улице Дружбы в Тюмени

Обстоятельства произошедшего выясняются (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU