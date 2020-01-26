2020-01-26T17:27:07+03:00
Спорт

Лучшие гонщики Урала примут участие в акции «#СпецоперацияЛёд»

Мероприятие пройдёт 23 февраля
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Лучшие гонщики Урала примут участие в акции #СпецоперацияЛёд. Фото: ГИБДД по Тюменской областиЛучшие гонщики Урала примут участие в акции #СпецоперацияЛёд. Фото: ГИБДД по Тюменской области
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На льду реки Туры в Тюмени 23 февраля пройдёт традиционная акция «#СпецоперацияЛёд», в которой примут участие лучшие водители силовых структур, включая полицию, МЧС и Росгвардию. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, к участию в мероприятии приглашены команды силовых структур сопредельных регионов.

Заезды дрифтеров и трековые гонки на льду, в которых примут участие лучшие гонщики Урала, пройдут в поддержку идей дорожной безопасности. Также состоятся показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию правонарушителей со стрельбой и демонстрацией приёмов рукопашного боя. В планах также выступление парашютистов ДОСААФ.

Для юных зрителей будет организована выставка оружия, ретроавтомобилей и бытовой техники. Горожан будут угощать блюдами полевой кухни и горячим чаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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