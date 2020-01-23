Общественники хотят «разговорить» речевой автоинформатор в тюменских автобусах

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:24:36+03:00

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В автоинформатор тюменских автобусов могут включить слова приветствия. «Для поднятия настроения», – так обосновали свою идею местные общественники.

– В 2020 году будут объявлены конкурсы на заключение новых контрактов, что дает возможности для включения новых требований. Мы учтем все позитивные моменты и продолжим намеченные тенденции. Мы ждем от вас предложения, которые помогут повысить качество обслуживания пассажиров, – сообщил членам Общественной палаты заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.

Идеи активистов были тут же озвучены. К примеру, для удобства горожан предложено разработать и разместить на остановочных пунктах схему движения автобусов, а для поднятия настроения пассажиров – включить в речевой автоинформатор слова приветствия.

Также стало известно, что палата планирует провести конкурс на лучшего водителя и кондуктора.

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ИСТОЧНИК KP.RU