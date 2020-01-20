2020-01-20T14:08:37+03:00
Общество

Водители тюменских автобусов между рейсами отдыхают в кресле и с телевизором

В сервисных пунктах созданы все условия
Вадим Бегун
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Водители тюменских автобусов между рейсами отдыхают в кресле и с телевизором.Водители тюменских автобусов между рейсами отдыхают в кресле и с телевизором.
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В Тюмени возвели два сервисных пункта, где водители общественного транспорта между рейсами могут отдохнуть с чашкой чая в руках. В ближайшем будущем их количество планируют увеличить.

Первый такой сервисный центр появился в конце 2019 года на конечной остановке «улица Таллинская» в районе Войновка. Второй пункт обустроен в начале этого года на остановке «улица Институтская». Он распахнет свои двери в ближайшее время.

– Каждый комплекс имеет общую площадь около 80 квадратных метров. Здесь есть комната отдыха с креслами и телевизором, зона приема пищи со столами, стульями и микроволновой печью, туалет, а также комната для хранения уборочного инвентаря и набора воды, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Фото - горадминистрация.

Фото - горадминистрация.

По сообщению замдиректора местного департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгения Ташланова, все это поспособствует обеспечению безопасности дорожного движения. По его словам, здесь созданы все условия для качественного отдыха водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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