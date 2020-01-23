Грузовик полыхал на тюменской трассе

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:07:15+03:00

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Накануне, 22 января, на 238-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск полыхал большегруз. Девять человек тушили автомобиль.

– Вызов по этому поводу поступил в дежурную часть в 21.54. На место выезжали две единицы техники и девять человек личного состава. По предварительной информации, грузовик МАН загорелся из-за короткого замыкания, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что, предварительно, в результате происшествия никто не пострадал, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жуткая авария с участием легковушки и самосвала произошла на тюменской трассе перед Тобольском. В результате столкновения два человека сгорели в машине.

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ИСТОЧНИК KP.RU