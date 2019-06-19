Два человека сгорели в машине после аварии в Тюменской области
Жуткая авария с участием легковушки и самосвала произошла на тюменской трассе перед Тобольском. В результате столкновения два человека сгорели в машине.
«Ужасное ДТП произошло перед Тобольском. По словам видевших эту легковушку, до аварии в ней находились двое мужчин, водитель самосвала чудом остался жив. Соболезную близким погибших», – такое сообщение появилось в соцсети «ВКонтакте» сегодня ночью.
В департаменте здравоохранения региона подтвердили информацию о дорожно-транспортном происшествии. Там сообщили, что вызов на пульт дежурного скорой помощи города Тобольска поступил в 00.08.
- Бригада прибыла на место уже через 6 минут. К сожалению, медики констатировали смерть двух пострадавших до прибытия, – пояснили в пресс-службе департамента.
В ведомстве также добавили, что водитель второго автомобиля получил легкие травмы, госпитализация ему не потребовалась. После оказания необходимой медицинской помощи он был направлен на амбулаторное наблюдение.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины случившейся дорожной аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU