Два человека сгорели в машине после аварии в Тюменской области

СЕГОДНЯ 08:34 2019-06-19T08:39:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Жуткая авария с участием легковушки и самосвала произошла на тюменской трассе перед Тобольском. В результате столкновения два человека сгорели в машине.

«Ужасное ДТП произошло перед Тобольском. По словам видевших эту легковушку, до аварии в ней находились двое мужчин, водитель самосвала чудом остался жив. Соболезную близким погибших», – такое сообщение появилось в соцсети «ВКонтакте» сегодня ночью.

В департаменте здравоохранения региона подтвердили информацию о дорожно-транспортном происшествии. Там сообщили, что вызов на пульт дежурного скорой помощи города Тобольска поступил в 00.08.

- Бригада прибыла на место уже через 6 минут. К сожалению, медики констатировали смерть двух пострадавших до прибытия, – пояснили в пресс-службе департамента.

В ведомстве также добавили, что водитель второго автомобиля получил легкие травмы, госпитализация ему не потребовалась. После оказания необходимой медицинской помощи он был направлен на амбулаторное наблюдение.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины случившейся дорожной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU