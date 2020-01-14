2020-01-14T15:22:42+03:00
Общество

Антипинский НПЗ попросил суд не рассматривать заявление «дочки» французского холдинга

Ходатайство предприятия удовлетворили
Вадим Бегун
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Антипинский НПЗ попросил не рассматривать суд заявление «дочки» французского холдинга. Фото - annpz.ru.Антипинский НПЗ попросил не рассматривать суд заявление «дочки» французского холдинга. Фото - annpz.ru.
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В Тюменской области завершено судебное разбирательство компании Total Oil Trading SA с Антипинским нефтеперерабатывающим заводом. Исковое заявление рассматривать не будет.

Из информации, размещенной в картотеке Арбитражного суда Тюменской области, следует, что суд принял сторону АНПЗ, который ходатайствовал не рассматривать заявление «дочки» французского холдинга. Суд встал на сторону ответчика. Других подробностей решения нет на сайте ведомства нет.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что судебное разбирательство компании Total Oil Trading SA с Антипинским нефтеперерабатывающим заводом было перенесено несколько раз. С АНПЗ требовали взыскать почти 14 миллионов долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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