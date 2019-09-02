2019-09-02T15:46:14+03:00
Общество

Иск «дочки» иностранного холдинга к Антипинскому НПЗ рассмотрят через неделю

Разбирательство затягивается в очередной раз
Вадим Бегун
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Дело иностранного холдинга к тюменскому заводу затягивается. Фото - annpz.ru.Дело иностранного холдинга к тюменскому заводу затягивается. Фото - annpz.ru.
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Судебное разбирательство компании Total Oil Trading SA с Антипинским нефтеперерабатывающим заводом снова перенесено. По информации Арбитражного суда Тюменской области, «дочка» французского холдинга требует взыскать с АНПЗ почти 14 миллионов долларов.

Из данных картотеки тюменского Арбитражного суда следует, что данный иск будет рассмотрен 10 сентября. О причинах отложения рассмотрения иска ничего не известно. Напомним, что исковое заявление было подано 7 июня этого года, через три дня к делу были приложены дополнительные материалы. Через неделю заявление приняли к производству.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что Сбербанк рассказал о будущем Антипинского НПЗ и о судьбе коллектива. Финансовое учреждение заинтересовано в стабилизации ситуации на предприятии. А буквально несколько дней назад руководство завода сообщило, что предприятие собирается наращивать мощности, да так, что скоро может стать лидером рынка нефтепродуктов в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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