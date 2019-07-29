2019-07-29T13:36:36+03:00
Общество

«Банкротство – абсолютно законный инструмент»: Сбербанк рассказал о будущем Антипинского НПЗ

Финансовое учреждение хочет сохранить коллектива предприятия
Вадим Бегун
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Сбербанк намерен сохранить коллектив Антипинского НПЗ. Фото - пресс-служба Антипинского НПЗ.Сбербанк намерен сохранить коллектив Антипинского НПЗ. Фото - пресс-служба Антипинского НПЗ.
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Сбербанк заинтересован в сохранении Антипинского НПЗ и его уникального коллектива. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте завода.

«Сбербанк полностью поддерживает усилия генерального директора завода Максима Андриасова, направленные на нормализацию работы предприятия. Банкротство – это абсолютно законный инструмент, позволяющий компании решить свои проблемы в сложной финансовой ситуации, – говорится в официальном заявлении Сбербанка.

Из информации следует: в кредитном учреждении отметили, что после начала процедуры банкротства вводится запрет на выплаты по кредитам и долгам. Это позволит новому менеджменту предприятия и кредиторам принять необходимые меры по стабилизации ситуации.

«Банкротство не означает автоматического прекращения деятельности или увольнения персонала. Многие бизнесы проходят процедуру банкротства и продолжают свою деятельность, иногда под новым названием. Мы заинтересованы в сохранении как самого Антипинского НПЗ, так и его уникального профессионального коллектива, – отмечают в Сбербанке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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