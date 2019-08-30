Руководство Антипинского НПЗ заявило об увеличении мощностей

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-30T12:42:39+03:00

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Антипинский НПЗ наращивает свои мощности. Руководители завода организовало для журналистов пресс-тур, в рамках которого рассказали о будущем предприятия.

– В настоящее время мы перерабатываем 18 тысяч тонн нефти в сутки. С первого сентября эта цифра вырастет до 20 тысяч тонн ежесуточно, месячный же объем составит 600 тысяч тонн. В октябре мы планируем загружать завод по максимуму – до 22 тысяч тонн нефти в сутки. По итогам месяца должны выйти на максимальную загрузку, – сообщил первый заместитель генерального директора по производству Сергей Панков.

Он также рассказал, что состояние других нефтеперерабатывающих заводов в России неудовлетворительное: многие из них требуют глубокой модернизации. Если же говорить об Антипинском НПЗ, то у него огромный потенциал, ведь завод достаточно новый. По словам Панкова, сейчас специалисты предприятия ведут технико-экономическое обоснование, и если оно покажет, что требуется увеличение мощностей на предприятии, то завод может стать лидером рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU