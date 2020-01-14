14 Янв. 2020 2020-01-14T10:48:52+03:00

В Тобольске готовятся к крещенским купаниям. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

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В Тобольске уже начали готовиться к проведению крещенских купаний. Сотрудники Тобольского отделения ГИМС выехали на 695 километр реки Иртыш в районе села Абалак и сделали предварительные замеры толщины льда.

– На данном участке реки толщина составляет 35-40 сантиметров. Промеры были проведены по периметру планируемого строительства иордани и в центре, где планируется установка купели, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Уже сегодня, 14 января, лед будет расчищен от снега. После проведения всех подготовительных работ инспекторы ГИМС проведут повторное освидетельствование и выдадут, если не будет форс-мажорных обстоятельств, разрешение на проведение крещенских купаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU