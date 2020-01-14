2020-01-14T10:48:52+03:00
Общество

В Тобольске готовятся к крещенским купаниям

Инспекторы проверили толщину льда на реке Иртыш
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тобольске готовятся к крещенским купаниям. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.В Тобольске готовятся к крещенским купаниям. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тобольске уже начали готовиться к проведению крещенских купаний. Сотрудники Тобольского отделения ГИМС выехали на 695 километр реки Иртыш в районе села Абалак и сделали предварительные замеры толщины льда.

– На данном участке реки толщина составляет 35-40 сантиметров. Промеры были проведены по периметру планируемого строительства иордани и в центре, где планируется установка купели, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Уже сегодня, 14 января, лед будет расчищен от снега. После проведения всех подготовительных работ инспекторы ГИМС проведут повторное освидетельствование и выдадут, если не будет форс-мажорных обстоятельств, разрешение на проведение крещенских купаний.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крещение-2020 в Тюмени: верующим предлагают идти к купелям в носках

Медики и священнослужители дают советы тюменцам как одеться, чтобы не замерзнуть (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три человека серьезно пострадали в ДТП на Велижанском тракте
В Тобольске готовятся к крещенским купаниям
В тюменской больнице открылся «островок радости»
Не дожил несколько дней до 8 лет: в Тюменской области молодая автоледи насмерть сбила мальчика
В Тюмени маршрутка задавила пенсионерку
Тоболяк, из-за которого в ДТП погибли четыре друга, отправился в колонию
Уволен гендиректор Антипинского НПЗ
Мобильный сервис компании «Талан» – серебряный призер международной премии Tagline Awards
Ишимский студент украл дорогой смартфон из незапертой квартиры
В Тюмени выберут лучшего школьного повара
Торопился на такси: у тюменца на вокзале украли сумку с важным содержимым
В Тюмени появится новый сквер
Погода на 14 января в Тюмени: определяем по звездам будущий урожай
Александр Моор: в 2020 году тюменские СМИ ждут новые победы и интересные проекты
Тюменская Золушка, труп в сгоревшем авто и клиническая смерть в кинотеатре: публикуем главные новости Тюмени 13 января 2020
В Ялуторовске бывшая учительница замерзает в бараке 19-го века
Пропавшего больше недели назад тюменца видели несколько раз в городе
Тюменскую улицу назвали в честь погибшего водителя
Тысячи единиц оружия изъяли росгвардейцы у тюменцев в прошлом году
Более сотни тюменцев узнали, что больны раком желудочно-кишечного тракта
За два дня семь тюменцев остались без денег. В городе орудовали мошенники
Тюменские подростки стали чаще грабить и угонять авто
Тюменский губернатор пообещал не затягивать с назначением первого зама
В Тюменской области родилась Золушка
В авто, сгоревшем дотла на тюменской объездной дороге, нашли тело