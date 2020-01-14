В Тобольске готовятся к крещенским купаниям
В Тобольске уже начали готовиться к проведению крещенских купаний. Сотрудники Тобольского отделения ГИМС выехали на 695 километр реки Иртыш в районе села Абалак и сделали предварительные замеры толщины льда.
– На данном участке реки толщина составляет 35-40 сантиметров. Промеры были проведены по периметру планируемого строительства иордани и в центре, где планируется установка купели, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.
Уже сегодня, 14 января, лед будет расчищен от снега. После проведения всех подготовительных работ инспекторы ГИМС проведут повторное освидетельствование и выдадут, если не будет форс-мажорных обстоятельств, разрешение на проведение крещенских купаний.
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ИСТОЧНИК KP.RU