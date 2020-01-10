В центре Тюмени таксист сбил женщину с коляской. Малыш получил травмы

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:30:51+03:00

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В Тюмени накануне, 9 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. 35-летнюю маму с коляской, в которой находился годовалый малыш, сбила машина такси.

– Дорожный инцидент случился в 16.35. В это время женщина переходила дорогу на улице 50 лет Октября, 70, около областной стоматологии, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что на регулируемом пешеходном переходе не работал светофор. Однако это обстоятельство, конечно, не освобождает водителя от обязанности пропустить пешехода. Как стало известно, женщина и ее маленький сын получили легкие травмы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около восьми утра на трассе Курган – Тюмень. На 185-м километре автодороги в районе поворота на Лебяжье столкнулись автомобили «Хендай» и «Киа Рио». Водитель корейской иномарки погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU