2020-01-10T12:37:54+03:00
Происшествия

Трагедия на тюменской трассе: водитель легковушки погиб в серьезном ДТП

Травму получил еще один участник аварии
Вадим Бегун
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Водитель легковушки погиб после серьезного ДТП на тюменской трассе. Фото - соцсети.Водитель легковушки погиб после серьезного ДТП на тюменской трассе. Фото - соцсети.
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 10 января, около восьми утра на трассе КурганТюмень. На 185-м километре автодороги в районе поворота на Лебяжье столкнулись автомобили «Хендай» и «Киа Рио».

– По предварительным данным, водитель японской иномарки выехала на встречную полосу. В результате дорожного инцидента женщина получила ушиб. К сожалению, водитель корейской легковушки погиб, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются. Каких-либо затруднений движения на месте дорожной аварии не наблюдается, сообщает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что страшное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 4 января на трассе Курган – Тюмень в Исетском районе. При столкновении большегруза и отечественного кроссовера погибла семья из Сургута.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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