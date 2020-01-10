Трагедия на тюменской трассе: водитель легковушки погиб в серьезном ДТП
Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 10 января, около восьми утра на трассе Курган – Тюмень. На 185-м километре автодороги в районе поворота на Лебяжье столкнулись автомобили «Хендай» и «Киа Рио».
– По предварительным данным, водитель японской иномарки выехала на встречную полосу. В результате дорожного инцидента женщина получила ушиб. К сожалению, водитель корейской легковушки погиб, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве также добавили, что в настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются. Каких-либо затруднений движения на месте дорожной аварии не наблюдается, сообщает «МегаТюмень».
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что страшное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 4 января на трассе Курган – Тюмень в Исетском районе. При столкновении большегруза и отечественного кроссовера погибла семья из Сургута.
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ИСТОЧНИК KP.RU