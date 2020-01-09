2020-01-09T09:26:08+03:00
Общество

Сбежала от мужа: тоболячка, пропавшая с малышом, нашлась в Тюмени

Женщина сама явилась в отделение полиции
Вадим Бегун
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Тоболячка, пропавшая с малышом, нашлась в Тюмени. Фото - "Типичный Тобольск".Тоболячка, пропавшая с малышом, нашлась в Тюмени. Фото - "Типичный Тобольск".
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Тоболячка Ренада Кульмаметова, которая таинственно исчезла 3 января, нашлась. Женщина появилась на пороге отделения тюменской полиции с маленьким сыном Яном.

– Жительница Тобольска поругалась со своим мужем. После конфликта она ушла из дома с ребенком и приехала к родне в Тюмень, – сообщила пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве также добавили, что женщина самостоятельно пришла в первое отделение полиции, как только узнала, что ее подали в розыск. Она и рассказала стражам порядка, что произошло.

Напомним, что сообщение об исчезновении Ренады Кульмаметовой и ее сына Яна появилось в паблике в социальной сети «ВКонтакте» «Типичный Тобольск».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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