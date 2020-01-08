В Тобольске таинственно исчезла мама с двухлетним малышом

8 Янв. 2020 2020-01-08T08:43:32+03:00

3 января они ушли из дома и до сих пор не вернулись

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В Тобольске разыскивают пропавшую мать и её сына – Ренаду Кульмаметову 1983 года рождения и Яна Кульмаметова 2017 года рождения. 3 января 2020 года они ушли из дома, и до настоящего времени их местонахождение не известно. Сообщение об их исчезновении появилось в паблике в соцсети «ВКонтакте» «Типичный Тобольск».

Ренаде на вид 39 лет, худощавого телосложения, волосы тёмные, прямые. Была одета в вязаную чёрную шапку и норковую шубу выше колена.

Малышу на вид два года, глаза карие, волосы тёмные. Был одет в синий пуховик, серую шапку и серые болоневые штаны.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просят позвонить по телефонам 102, 112 и на мобильные телефоны волонтёров, указанные в ориентировке.

ИСТОЧНИК KP.RU