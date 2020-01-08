Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Тюмени с участием скорой

8 Янв. 2020 2020-01-08T13:08:49+03:00

В Тюмени спешившая на срочный вызов «скорая» попала в ДТП. Фото очевидцев

Состояние двух фельдшеров оценивается как средней и тяжёлой степени тяжести [видео]

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В департаменте здравоохранения Тюменской области прокомментировали состояние пострадавших в ДТП с участием кареты скорой помощи, которое произошло в Тюмени 7 января. В аварии пострадали водитель автомобиля и два фельдшера.

– Водителю оказана необходимая медицинская помощь, он был направлен на амбулаторное наблюдение. У одной женщины диагностирована серьёзная травма лица, она получает необходимое лечение в отделении нейрохирургии, состояние оценивается как средней степени тяжести. Вторая пострадавшая в тяжёлом, но стабильном состоянии с травмой грудной клетки, она получает необходимое лечение в реанимации, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Пострадавший, к которому ехала скорая (у него ножевое ранение) прооперирован по экстренным показаниям. Сейчас его состояние стабильное, он получает необходимую помощь в отделении травматологии.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошло 7 января на перекрестке улиц Широтной и Пермякова. По словам очевидцев, водитель скорой мчался на срочный вызов с включенными проблесковыми маячками и световым сигналом с улицы Пермякова. В момент выезда на перекресток с улицы Широтной он протаранил грузовую «Газель», от удара спецмашину развернуло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="" height="" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/753498" frameborder="0"></iframe> В Тюмени спешившая на срочный вызов «скорая» попала в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU