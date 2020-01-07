В Тюмени спешившая на срочный вызов «скорая» попала в ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошло сегодня вечером, 7 января, на перекрестке улиц Широтная-Пермякова в Тюмени.

Очевидцы сообщают, что водитель «скорой» мчался на срочный вызов с включенными проблесковыми маячками и световым сигналом с улицы Пермякова. При выезде на перекресток с улицы Широтная он протаранил грузовую «Газель». От удара спецмашину развернуло. Грузовик по инерции проехал несколько десятков метров. По всей видимости, водитель «Газели» не заметил скорую помощь.

Момент столкновения попал на видео. Заметно, как на большой скорости спецмашина вылетела на перекресток и сразу же столкнулась с грузовиком.

Получить оперативный комментарий от региональной Госавтоинспекции не удалось.

Бригада "скорой" получила серьезные травмы. Фото очевидцев

Подоспевшие к месту ЧП еще две кареты скорой помощи перегрузили бригаду медиков и оборудование. На срочный вызов отправлена другая бригада врачей.

Также стало известно, куда так спешил автомобиль со спецсигналами. Вызов поступил из сетевого магазина поселка Антипино в Тюмени. В зале супермаркета истекал кровью раненый ножом мужчина. Спасти мужчину удалось. В настоящий момент хирурги проводят ему срочную операцию.

Информацию о ДТП с участием «скорой» корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмени» подтвердила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

- Вызов поступил в 20.38, повод — ножевое ранение в бедро. На место происшествия направлена фельдшерская бригада, которая по пути попала в ДТП. В машине скорой были три человека: два фельдшера и водитель скорой помощи, которые направлялись на экстренный вызов. Они все серьёзно пострадали. Сейчас им проводится необходимая диагностика и оказание помощи.

В 20.50 направлена ближайшая другая свободная бригада медиков, которая прибыла по указанному адресу в 21.06. После осмотра и оказания помощи пациент доставлен в ОКБ № 2, сейчас он на операции по экстренным показаниям.

Добавим, что сегодня в Тюмени это уже второе ЧП со «скорыми». Ночью на бригаду медиков, прибывших на место ДТП напали пострадавшие в аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="" height="" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/753498" frameborder="0"></iframe> В Тюмени спешившая на срочный вызов «скорая» попала в ДТП.

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