Пострадавшие в ДТП тюменцы напали на бригаду «скорой»

Дорожно-транспортное происшествие с участием дорожной техники и «ВАЗ 2114» произошло глубокой ночью 7 января на мосту улицы Алебашевская в Тюмени. При столкновении пострадали семь человек. Все они находились в одной пятиместной легковушке.

В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области рассказали, что водитель «ВАЗа» ехал с превышением скорости, не заметил дорожную технику и въехал во впереди движущийся «КамАЗ». От удара легковушку отбросило под другой автомобиль дорожной службы.

В результате столкновения пострадали семь человек. Пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина подтвердила информацию о ДТП и нападение на медиков корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмени».

- Вызов поступил сегодня ночью, 7 января, в 2:12, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 2:15. На месте происшествия дежурили три бригады медиков. Во время оказания медицинской помощи было совершено нападение на бригаду скорой помощи: кто-то из родственников пострадавших разбил стекло в машине. Медики вызвали полицию.

Она также рассказала о состоянии пострадавших: в областной клинической больнице № 2 оказана помощь 6 пациентам, среди которых три ребёнка. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое – серьезная черепно-мозговая травма, переломы – девочка госпитализирована в нейрохирургию. Еще у одного ребенка сотрясение головного мозга, также госпитализирован в нейрохирургию. Третий ребенок госпитализирован в травматологическое отделение.

Женщина госпитализирована в хирургическое отделение. Еще двое взрослых направлены на амбулаторное наблюдение: у девушки диагностированы ушибы, а молодой человек не дождался окончания обследования и покинул стационар.

В региональной Госавтоинспекции также добавили, что пострадавший водитель имеет один год стажа управления транспортным средством. Ранее он задерживался за вождение без водительского удостоверения и по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

Отметим также, после столкновения «ВАЗа» с дорожной техникой произошло второе ДТП. Вслед за «четырнадцатой» в «КамАЗ» врезался еще один водитель. По предварительной информации, он был нетрезв.