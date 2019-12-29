В Тюмени пройдет театральная лаборатория для подростков «Здесь я»

СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-29T12:02:28+03:00

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Проект станет следующим этапом многопрофильного проекта. Он стартовал в августе 2019 года в театральном центре «Космос». Тогда участниками были люди с инвалидностью. В этот раз «Здесь Я» выступит в качестве бесплатной творческой площадки для подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

За полгода участники лаборатории посетят серию мастер-классов по актерскому мастерству, сценической речи, пластике и музыке, пройдут курс занятий с психологом, примут участие в читках и обсуждениях. Кроме того, они закончат драматургическую школу, по итогу которой выпустят сборник пьес. Финальной точкой проекта станет создание и постановка спектакля. Педагогами проекта станут как тюменские, так и приглашенные эксперты из других регионов страны. Они будут курировать весь образовательный процесс и помогать участникам в создании итоговой работы.

Отметим, что в 2019 году театральная лаборатория «Здесь Я» выиграла Президентский грант в размере 855 805 рублей. Благодаря чему стало возможно создание в Тюмени творческого проекта, который не только познакомит участников с основами сценического искусства и его понимания, но и окажет психотерапевтический и психокоррекционный эффект, благодаря игровой модели театра.

Точная дата запуска проекта пока неизвестна. Следите за информацией в группе «Космоса» в социальной сети «ВКонтакте» или уточняйте по телефону 51-38-51.

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ИСТОЧНИК KP.RU