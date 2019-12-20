2019-12-20T15:08:02+03:00
Экономика

Крупных свалок не зафиксировано: в Тюменской области отметили положительные итоги реформы обращения с ТКО

За 2019 год на территории Тюменской области ликвидировано 340 свалок
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За 2019 год на территории Тюменской области ликвидировано 340 свалок.За 2019 год на территории Тюменской области ликвидировано 340 свалок.Фото: Кира Санникова
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С начала 2019 года на территории Тюменской области было ликвидировано 340 свалок. Это значительно превышает показатели 2018 года, когда было убрано всего 5 свалок.

Как пояснила в ходе пресс-конференции директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Злобина, площадь ликвидированных за год свалок составила 70,35 га. Общий объем хранившихся там отходов – 223–256 тысяч кубических метров.

– При этом мы не зафиксировали образования новых крупных свалок. Кроме того, еще 90 свалок ликвидировал региональный оператор по обращению с отходами за собственные средства, – отметила Жанна Злобина.

По ее словам, достичь таких показателей удалось благодаря увеличению числа контейнеров, причем не только в крупных городах области – Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, но и в удаленных населенных пунктах.

Так, в 2018 году на территории региона было размещено 20 тысяч штук контейнеров. В 2019 году их число увеличилось до 29 260 штук, то есть было закуплено и установлено чуть больше 11 тысяч.

Параллельно увеличилось и число контейнерных площадок. В 2018 году их насчитывалось 5 707, сейчас – 7 881.

– В период 2020–2022 годов на территории региона дополнительно будут установлены 11 612 контейнеров и будут оборудованы 6 168 новых контейнерных площадок, – добавила Жанна Злобина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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