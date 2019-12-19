СЕГОДНЯ 17:16 2019-12-19T17:16:55+03:00

Александр Моор: в 2020 году начнётся реставрация Спасской церкви в Тюмени Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Об этом глава региона сообщил на страничках в социальных сетях

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Реставрация Спасской церкви в центре Тюмени начнётся уже в следующем году. Об этом на своих страничках в социальных сетях «Одноклассники» и Instagram сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. По словам главы региона, у здания была непростая судьба: раньше здесь было общежитие для рабочих, архив, библиотека и институт.

- К 2022 году отреставрируют кладки стен, сводов, восстановят утраченные фрагменты росписи, отремонтируют кровлю, фасады здания, системы инженерного обеспечения, благоустроят прилегающую территорию. По завершению всех работ исторический центр Тюмени станет еще красивее, - написал Александр Моор.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала, что в Тюмени определился подрядчик, который капитально отремонтирует объект культурного наследия федерального значения «Церковь Спаса». На обновление местные власти потратят 243,7 миллионов рублей. Из информации, размещенной на сайте госзакупок, стало известно, что на аукцион была подана лишь одна заявка – от ООО «Дизайн-2000». Она была признана соответствующей всем требованиям, и в итоге компания стала победителем лота.

По данным СБИС, ранее данное общество уже занималось подобными работами. На его счету – работы по сохранения Троицкого монастыря, здания богадельни при Богородицкой церкви в Тобольске и другие объекты.

Напомним, что закончить работу на объекте подрядчик должен спустя два года с даты заключения контракта. Заказчиком является управление капитального строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU