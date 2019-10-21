2019-10-21T08:34:35+03:00
Общество

Более 200 миллионов рублей выделят на ремонт тюменской церкви

Итоги госзакупки подведут через месяц
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени отремонтируют Спасскую церковь.В Тюмени отремонтируют Спасскую церковь.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюмени проведут реконструкцию Спасской церкви. На эти цели из регионального бюджета планируется выделить 243 миллиона рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, известно, что из общего объема средств на ремонтные и реставрационные работы объекта культурного наследия федерального значения выделят 172 миллиона рублей. Закончить работу на объекте подрядчик должен спустя два года с даты заключения контракта. Заказчиком является управление капитального строительства.

Подать заявку на конкурс можно до 13 ноября. Итоги будут подведены спустя неделю, 20 ноября.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре определились с подрядчиком на выполнение ремонтно-реставрационных работ Троицкого монастыря. Их проведет тюменская фирма. Она единственная подала заявку на конкурс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На тюменской трассе на неделю введут реверсивное движение
Разбившемуся из-за падения с высоты тюменцу было 26 лет
В программе Андрея Малахова обсудят таинственную гибель молодой тоболячки
В Тюмени пройдет выставка известного венгерского художника
Безработные рецидивисты грабили дома тюменцев
Почти 150 тысяч рублей перевела тюменка находчивому мошеннику
Тюменцы могут пожаловаться на коррупцию в прокуратуру
Погода на 21 октября в Тюмени: снег с самого утра
Тюменцы попробуют метать тынзян на хорей и говорить на хантыйском
Тюменец разбился насмерть, выпав из окна высотки на Московском тракте
В Тюмени стартовал конкурс «Кадет – 2020»
Мобильный кванториум запускают в Тюменской области
В Тюмени стартовал краеведческий проект для школьников
Тюменьстат спросят жителей, как они пользуются интернетом
На Бабарынке в Тюмени горит арочный склад завода по изготовлению полимеров
В Тобольске появится центр спортивной гимнастики
Необычную версию сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок» представят в Ялуторовске
В Тюмени откроется музей советской торговли
В Тюмени стартовал Rocket-форум
«Билет в будущее» получат почти 8 тысяч тюменских школьников
Наивная тоболячка при продаже дубленки лишилась сбережений
Тюменскую молодежь приглашают на киновечер короткометражных фильмов
С начала года врачи поставили диагноз «онкология» более 1000 тюменцам
Погода в Тюмени 20 октября: солнечно и безветренно
«Тюменский бройлер» с замороженной продукции переходит на охлажденную линейку