Более 200 миллионов рублей выделят на ремонт тюменской церкви

СЕГОДНЯ 08:34 2019-10-21T08:34:35+03:00

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В Тюмени проведут реконструкцию Спасской церкви. На эти цели из регионального бюджета планируется выделить 243 миллиона рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, известно, что из общего объема средств на ремонтные и реставрационные работы объекта культурного наследия федерального значения выделят 172 миллиона рублей. Закончить работу на объекте подрядчик должен спустя два года с даты заключения контракта. Заказчиком является управление капитального строительства.

Подать заявку на конкурс можно до 13 ноября. Итоги будут подведены спустя неделю, 20 ноября.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре определились с подрядчиком на выполнение ремонтно-реставрационных работ Троицкого монастыря. Их проведет тюменская фирма. Она единственная подала заявку на конкурс.

ИСТОЧНИК KP.RU