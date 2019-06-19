2019-06-19T09:18:22+03:00
Общество

В Тюмени определился подрядчик на ремонт старейшего монастыря

Реставрационные работы выполнит местная фирма
Вадим Бегун
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Из регионального бюджета выделят 200 миллионов рублейИз регионального бюджета выделят 200 миллионов рублейФото: Виктория Аввакумова
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В Тюмени определились с подрядчиком на выполнение ремонтно-реставрационных работ Троицкого монастыря. Их проведет тюменская фирма. Она единственная подала заявку на конкурс.

Прием тендерных предложений завершился 14 июня. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, многомиллионный контракт получила фирма из Тюмени «Дизайн-2000». Именно ей предстоит выполнить работы по реставрации Троицкого монастыря – одного из старейших в городе.

По контракту из бюджета Тюменской области будет выделено 200 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик обязан будет подготовить поверхность центрального алтаря для росписи, убрать плесень с живописного слоя и воссоздать живопись.

Контракт с фирмой рассчитан на 15 месяцев. Завершить все работы подрядчик обязуется осенью 2020 года.

СПРАВКА «КП»

Свято-Троицкий монастырь (до 1715 года Спасо-Преображенский) – действующий монастырь Русской православной церкви в Тюмени, один из старейших в Сибири. Основан в 1616 году, возобновлён в 1995 году. Он находится на высоком Затюменском мысу, образованном поймами рек Бабарынки, Туры (правый берег) и Тюменки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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