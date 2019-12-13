2019-12-13T11:55:38+03:00
Происшествия

Мама ушла на работу: в Тюмени малыши стояли у открытого окна

Женщина поступила так впервые
Вадим Бегун
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В Тюмени малыши стояли у открытого окна. Фото - pixabay.com.В Тюмени малыши стояли у открытого окна. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени накануне, 12 декабря, чуть не случилась трагедия. Два малыша, 2 и 4 лет, залезли на подоконник и открыли окно. Местная жительница, заметившая их, сразу же позвонила в полицию.

Приехавшие на место стражи порядка узнали, что дети дома одни. Один из полицейских остался на улице и убедил детей отойти от окна и закрыть его. В это же время его коллеги дозвонились до хозяина жилплощади, у которого снимала жилье мать детей.

– 33-летняя женщина тут же приехала на место возможной трагедии. Она сообщила, что ей необходимо было идти на работу, поэтому она оставила двоих малолетних детей дома одних. По словам женщины, поступила она так впервые, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Анна Ларина.

В настоящее время в отношении матери за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних составлен административный протокол.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 4-летний малыш, выпавший из окна в областном центре, скончался. Врачи боролись за его жизнь почти 20 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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