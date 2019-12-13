Мама ушла на работу: в Тюмени малыши стояли у открытого окна

СЕГОДНЯ 10:19 2019-12-13T11:55:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени накануне, 12 декабря, чуть не случилась трагедия. Два малыша, 2 и 4 лет, залезли на подоконник и открыли окно. Местная жительница, заметившая их, сразу же позвонила в полицию.

Приехавшие на место стражи порядка узнали, что дети дома одни. Один из полицейских остался на улице и убедил детей отойти от окна и закрыть его. В это же время его коллеги дозвонились до хозяина жилплощади, у которого снимала жилье мать детей.

– 33-летняя женщина тут же приехала на место возможной трагедии. Она сообщила, что ей необходимо было идти на работу, поэтому она оставила двоих малолетних детей дома одних. По словам женщины, поступила она так впервые, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Анна Ларина.

В настоящее время в отношении матери за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних составлен административный протокол.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 4-летний малыш, выпавший из окна в областном центре, скончался. Врачи боролись за его жизнь почти 20 дней.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU