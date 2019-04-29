2019-04-29T13:35:47+03:00
Общество

4-летний малыш, выпавший из окна в Тюмени, скончался

Врачи боролись за его жизнь почти 20 дней
Марина АНТОНОВА
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Четырехлетний малыш, выпавший из окна 4-го этажа в Тюмени, скончался поздно вечером в минувшую пятницу, 26 апреля. Врачи боролись за его жизнь с 7 апреля. Все это время состояние мальчика оставалось крайне тяжелым.

Напомним, несчастный случай произошел на улице Муравленко. Малыш был дома с мамой. Когда женщина ушла в другую комнату со своей знакомой и ее малышом, мальчик сам по дивану залез на подоконник, открыл окно и выпал.

Ребенка каретой скорой помощи экстренно доставили в Областную клиническую больницу №2. У него была диагностирована сочетанная травма. Все это время малыш находился под наблюдением врачей, получал весь комплекс медицинской помощи, но спасти его не удалось.

Напомним, что днем ранее, 6 апреля, с балкона 10 этажа упала девочка-подросток. Ее жизнь врачам удалось спасти. 25 апреля школьницу выписали из больницы и теперь ей предстоит период следующего лечения и реабилитации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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