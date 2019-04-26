Чудом вернули к жизни: тюменскую школьницу, упавшую с 10 этажа, выписали из больницы

СЕГОДНЯ 15:05 2019-04-26T15:29:33+03:00

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Школьницу, которая 6 апреля упала с 10 этажа на улице Амурской в Тюмени, выписали из больницы. Жизни пациентки ничего не угрожает. Но впереди у нее длительный период реабилитации, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

- Сегодня наша девочка поедет домой. Радостная новость как для нас родных, так и для врачей. Спасибо вам искренне и сердечно за ваш высокий профессионализм и за то что дали возможность ребенку стать счастливым человеком. Нет на свете слов, которые бы могли выразить ту благодарность, которую испытывает вся наша семья. Благодаря вам она родилась во второй раз, - написали медикам родные ребенка. - Все, начиная с бригад скорой помощи и заканчивая медсестрами, работали слаженно и четко.

Операция на черепе длилась более трех часов, работали три бригады врачей. Хирурги собрали осколки черепа, соединили разорванную вену и сделали все, чтобы ребенок жил. Через два дня после операции стало ясно, что девочка сможет не только говорить, но и понимает обращенную речь и выполняет инструкции.

- Мы даже не знаем имена всех докторов, которые дали шанс жить нашей малышке. И не просто жить, а жить полноценной и обычной жизнью. Наверное чудо могут сказать окружающие, но мы уверены, что это чудо сотворил ее лечащий врач Плющенко Дмитрий Сергеевич, доктора Говорухин И.С., Серобян А.С. Заикин Д.С., Захаров И.М., Вагизов Р.Р. Аксельров М.А., Попов А.В. И, конечно, огромная благодарность бригаде скорой помощи второй подстанции врачу Удалову Владимиру Сергеевичу и фельдшеру Степаненко Андрею, - отметили родные школьницы.

Напомним, подросток выпала с балкона, когда делала опасное селфи. Девочка упала сначала на козырек, а затем на асфальт. Каретой скорой помощи ее экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии и прооперировали в ОКБ №2. В середине апреля пациентку перевели из реанимации в профильное отделение.

Родственники благодарны врачам за высокий профессионализм при спасении ребенка

ИСТОЧНИК KP.RU