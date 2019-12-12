2019-12-12T11:11:10+03:00
Происшествия

Смелости не занимать: ялуторовчанке вручили цветы за спасение женщины от насильника

Полицейские выразили девушке свою благодарность
Вадим Бегун
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Ялуторовчанке вручили цветы за спасение женщины от насильника. Фото - УМВД.Ялуторовчанке вручили цветы за спасение женщины от насильника. Фото - УМВД.
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Ялуторовские полицейские наградили местную жительницу. На днях женщина буквально спасла горожанку от накинувшегося на нее насильника.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области, жительница Ялуторовска Гульнара Береснева помешала нетрезвому насильнику исполнить свой преступный замысел. Благодаря ее показаниям и сделанной ею фотографии полицейские в кратчайшие сроки задержали подозреваемого.

Начальник межмуниципального отдела МВД России «Ялуторовский» Виталий Чувачко поблагодарил девушку за проявленную гражданскую позицию и вручил ей цветы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Ялуторовске возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, который подозревается в покушении на изнасилование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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