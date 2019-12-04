В Ялуторовске пьяный мужчина избил женщину, которая шла на работу

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-04T11:11:54+03:00

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В Ялуторовске возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, который подозревается в покушении на изнасилование.

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, утром 3 декабря пьяный парень около железнодорожных путей встретил женщину, которая шла на работу. Он напал на жертву со спины, повалил на землю и несколько раз ударил по лицу и телу. Мимо проходившая женщина закричала, чем спугнула злоумышленника – он сбежал. Однако женщина успела его сфотографировать на мобильный телефон.

Вскоре следователи его задержали в одном из подъездов жилых домов. В ближайшее время будет решён вопрос отправить его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU