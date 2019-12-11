СЕГОДНЯ 15:44 2019-12-11T16:21:53+03:00

Следователи разберутся в смерти тюменца, который упал с высоты при ремонте кровли. Фото - СК Тюменской области.

Изменить размер текста: A A

Тюменские следователи заинтересовались смертью рабочего, который проводил кровельные работы в доме № 46 на улице Геологоразведчиков. Трагедия произошла сегодня, 11 декабря, днем.

– Под окнами жилого дома обнаружено тело мужчины без признаков жизни с травмами, характерными для падения с высоты. По данному факту проводится доследственная проверка, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что следователи установят причины и условия, которые могли привести к трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее очевидица происшествия рассказала журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень», что к упавшему подбежали другие рабочие и вызвали скорую. На место ЧП вместе с медиками прибыла полиция, которая оцепила место падения. Тюменка отметила, что сама живет в доме № 46, где уже более двух месяцев ведутся кровельные работы.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» - Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени рабочий разбился, упав с высоты

На месте ЧП работает полиция (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU