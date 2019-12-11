Следователи разберутся в смерти тюменца, который упал с высоты при ремонте кровли
Тюменские следователи заинтересовались смертью рабочего, который проводил кровельные работы в доме № 46 на улице Геологоразведчиков. Трагедия произошла сегодня, 11 декабря, днем.
– Под окнами жилого дома обнаружено тело мужчины без признаков жизни с травмами, характерными для падения с высоты. По данному факту проводится доследственная проверка, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В ведомстве подчеркнули, что следователи установят причины и условия, которые могли привести к трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее очевидица происшествия рассказала журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень», что к упавшему подбежали другие рабочие и вызвали скорую. На место ЧП вместе с медиками прибыла полиция, которая оцепила место падения. Тюменка отметила, что сама живет в доме № 46, где уже более двух месяцев ведутся кровельные работы.
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