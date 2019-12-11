Тобольск защитят от наводнений

СЕГОДНЯ 14:40 2019-12-11T15:03:02+03:00

Для этого подрядчик возведет инженерные сооружения

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Подгорную часть Тобольска защитят от наводнений. Для это власти намерены построить инженерные сооружения.

Из информации, размещенной на RosTender.info, следует, что комплекс сооружений сброса паводковых вод с перекачивающей насосной станцией должен предотвратить подтопление подгорной части Тобольска. Кроме того, планируется углубить русло реки Абрамовской и очистить пруд-отстойник.

Также стало известно, что строительство и проектирование объектов обойдется городскому бюджету в 297,6 миллиона рублей. Их должны ввести в строй через два года.

Администрация Тобольска объявила тендер по выбору подрядчика для проведения работ. Заявки от участников принимают до 18 декабря. В этот же день конкурсная комиссия объявит победителя лота.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что автомобилисты Тобольска после потопа ищут номера, смытые водой с машин. Улицы города были похожи на каналы Венеции.

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ИСТОЧНИК KP.RU