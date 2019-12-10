Пять человек пострадали в массовом ДТП на Тобольском тракте
Массовое ДТП произошло накануне, 9 декабря, на Тобольском тракте. В результате столкновения «Пежо», «Тойоты» и «Сан-Йонга» пострадали пять человек.
– Причиной происшествия стал неправильный выбор скорости 36-летним мужчиной, который управлял французским микроавтобусом. В результате дорожного инцидента пострадали водители двух легковушек. Кроме того, различные травмы получили и три пассажира из всех транспортных средств, – рассказали в Управлении Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве также отметили, что в настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что сегодня в областном центре на перекрестке улиц Южной и Чаплина столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, ДТП спровоцировала местная жительница с небольшим стажем вождения, которая двигалась на «Дэо-Нексии».
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ИСТОЧНИК KP.RU