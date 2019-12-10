2019-12-10T14:00:35+03:00
Происшествия

Неопытная автомобилистка устроила в Тюмени массовую аварию

Участники дорожного инцидента получили различные травмы
Вадим Бегун
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Неопытная автомобилистка устроила в Тюмени массовую аварию. Фото - "АВТО Тюмень".Неопытная автомобилистка устроила в Тюмени массовую аварию. Фото - "АВТО Тюмень".
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В Тюмени сегодня, 10 декабря, на перекрестке улиц Южной и Чаплина столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, ДТП спровоцировала местная жительница с небольшим стажем вождения, которая двигалась на «Дэо-Нексии».

– Женщина поворачивала на загруженном перекрестке и не пропустила автомобиль «Шкода», который в это время ехал по главной дороге. После столкновения легковушки отбросило на другие автомобили, – сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия в Управлении ГИБДД по Тюменской области.

Также стало известно, что не обошлось без пострадавших. Так, два участника массовой аварии обратились после инцидента к медикам. К тому же сама виновница ДТП и ее пассажир травмировали ребра и предплечья.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на 17-м километре автодороги Нижняя ТавдаАнтипино столкнулись автомобили «Тойота» и «Форд». В результате ДТП травмы получили четыре пассажира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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