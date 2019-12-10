2019-12-10T12:23:30+03:00
Происшествия

Жесткое ДТП на тюменской трассе: четверо пострадали

Обстоятельства аварии сейчас выясняются
Вадим Бегун
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В ДТП на тюменской трассе пострадали 4 человека. Фото - ГИБДД.В ДТП на тюменской трассе пострадали 4 человека. Фото - ГИБДД.
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На трассе Нижняя ТавдаАнтипино накануне, 9 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие. На 17-м километре автодороги столкнулись автомобили «Тойота» и «Форд».

– Предварительно установлено, что водитель японской иномарки, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил второго участника движения. В результате происшествия пострадали несколько человек, – рассказали в управлении Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что у 8-летней пассажирки японской иномарки диагностирован перелом кисти и гематома лобной области, 16-летний подросток из той же машины получил ушиб. Ушиблась и женщина, управляющая американским автомобилем, а также ее пассажир.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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