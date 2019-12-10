Жесткое ДТП на тюменской трассе: четверо пострадали

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-10T12:23:30+03:00

В ДТП на тюменской трассе пострадали 4 человека. Фото - ГИБДД.

Изменить размер текста: A A

На трассе Нижняя Тавда – Антипино накануне, 9 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие. На 17-м километре автодороги столкнулись автомобили «Тойота» и «Форд».

– Предварительно установлено, что водитель японской иномарки, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил второго участника движения. В результате происшествия пострадали несколько человек, – рассказали в управлении Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что у 8-летней пассажирки японской иномарки диагностирован перелом кисти и гематома лобной области, 16-летний подросток из той же машины получил ушиб. Ушиблась и женщина, управляющая американским автомобилем, а также ее пассажир.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» - Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU