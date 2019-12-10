В Тюмени оштрафована УК. Компания оставила женщину без тепла осенью
В Тюмени УК «Альтернатива» оштрафована за игнорирование поступающих заявок. Жительница дома № 23 на улице 50 лет Октября обратилась к прокурору округа Алексею Андриянову. Проверка выявила нарушения.
– 19 октября тюменка дважды звонила в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании, чтобы сообщить об отсутствии тепла из-аз завоздушивания системы. Ее обращения были проигнорированы, заявки не зарегистрированы. В итоге жители вынуждены были самостоятельно спускать воздух, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В ведомстве подчеркнули, что в отношении компании было возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дела Государственная жилищная инспекция региона подвергла УК штрафу в размере 75 тысяч рублей.
Отметим, что в тот день, 19 октября, температура воздуха в областном центре была минус 4 градуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU