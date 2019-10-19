Погода в Тюмени 19 октября: ясная погода и без осадков
В субботу 19 октября в Тюмени синоптики прогнозируют ясную без осадков погоду. Ветер северный, северо-восточный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит _6, -1 градусов.
В Тюменской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4, +1 градусов.
В народном календаре сегодня почитают Фому. К этой дате подводили итоги хозяйственного года, подсчитывали доход. В народе апостола Фому, усомнившегося в воскресении Христовом, стали олицетворять с недоверчивым и склонным к сомнениям человеком. О таких людях часто говорят – «Фома неверующий».
Также в этот день славяне следили за приметами: если погода безветренная, то скоро похолодает, сухой снег, выпавший в этот день, предвещает урожайное лето, бледное солнце на закате – к похолоданию, вечерняя заря ярко-красного цвета – к непогоде, если утро туманное и пасмурное, то день будет погожим, утреннее небо желтого цвета – к осадкам.
ИСТОЧНИК KP.RU